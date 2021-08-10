日本Sony企業在台分公司台灣碩網網路娛樂股份有限公司(以下簡稱So-net )旗下代理的《白貓Project》繁中版今(10)日推出原創活動新篇章–「神舞之泉、悠遠之月」，主角月之巫女「露娜莉」與「露娜露」兩姊妹將同時登場；此外，本次遊戲音樂由「Octave music 八度音創」團隊製作，並邀請主角配音員Chia和傅其慧共同演唱《白雪祈月》，藉由音樂呈現姊妹二人相呼應的情感。

《白貓Project》洛尼亞物語「神舞之泉、悠遠之月」由「Octave music 八度音創」製作遊戲音樂

活動劇情大綱

月泉祭，辛西亞峰十年一度的祭典。這是月之巫女露娜莉從姊姊們那裡接管神社後所迎來的重要祭典，準備祭儀的工作讓她忙得不可開交。除此之外，年幼的妹妹露娜露正處於好奇心旺盛的年紀，對姊姊的憧憬驅使她探索這個世界，鬧出不少麻煩。月泉祭就在這樣的氛圍下展開，然而美好的時光背後，伴隨著優美的神樂所湧出的不僅是溫暖的月泉水，還有波濤洶湧的暗潮。

角色介紹

露娜莉・賽勒涅亞

執掌祭儀的少女

1.職業：劍士

2.聲優：傅其慧

3.屬性：光

《白貓Project》洛尼亞物語自製角色–露娜莉

露娜露・賽勒涅亞

稚氣未脫的少女

1.職業：格鬥家

2.聲優：Chia

3.屬性：光

《白貓Project》洛尼亞物語自製角色–露娜露

《白貓Project》洛尼亞物語「神舞之泉、悠遠之月」登場 獎勵活動大放送

歡慶新篇章登場，遊戲冒險者登入《白貓Project》遊戲，有機會獲得限定角色–露娜莉、露娜露等遊戲獎勵，天天登入都有獎勵！

《白貓Project》洛尼亞物語 獎勵活動大放送

活動1 –洛尼亞物語「神舞之泉、悠遠之月」限定角色、武器登場

8/10 16:00 ~ 8/27 15:59活動期間，洛尼亞物語「神舞之泉、悠遠之月」限定角色–露娜莉、露娜露★4★5登場！完成通關專屬活動關卡，可獲得專屬建築、稱號及豐富獎勵。

活動2 –歡慶So-net 20周年贈禮關卡

8/10 16:00 ~ 8/24 15:59活動期間，完成慶祝So-net 20周年！感謝有你！通關後，即可獲得寶石x20、武器抽卡券x20！

活動3 –歡慶So-net 20周年！登入送必中★4票券

8/10 16:00 ~ 8/30 15:59活動期間，每天登入遊戲可領取一張必中★4角色票券的登入好禮。

活動4 –冒險家應援關卡

8/10 16:00 ~8/22 15:59活動期間，完成應援關卡可獲得寶石、金幣、魂石、經驗值的獎勵，

每日限定1回。

活動5 –縮時券贈禮關卡

8/10 16:00 ~8/17 15:59活動期間，追故事沒有時間進行建築工事嗎？縮時票券大放送，使用縮時票券輕鬆升級建築。

活動6 –指定角色增量活動

8/10 16:00 ~8/27 15:59活動期間，使用【洛尼亞物語】限定角色，通關【加油加油4人協力】，彩虹符文的碎片增量+1000%。

活動7–每日轉盤寶石新增4格

8/10 16:00 ~ 8/27 15:59活動期間，轉盤的寶石欄位新增4格。

活動8–每日登入獎勵

8/10 16:00 ~ 8/27 15:59活動期間，每天登入即可獲豐富虛寶獎勵。

更多詳細的活動資訊，敬請詳見《白貓Project》官方活動粉絲團並鎖定相關新聞消息。