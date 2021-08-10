以模特兒出道的許瑋甯，演技屢屢突破框架。（台北市影委會提供）

許瑋甯拍攝「2021 MOD金片子大賽」主視覺。（台北市影委會提供）

許瑋甯攜手《誰是被害者》導演莊絢維合作形象廣告。（台北市影委會提供）

由中華電信股份有限公司主辦，台北市電影委員會、愛爾達科技股份有限公司合辦之「2021 MOD金片子大賽」，競賽徵件至8月22日，鼓勵所有創作者們說出自己想說的故事，以15分鐘內的精彩影像，共同角逐百萬首獎，總獎金更超過390萬！活動代言人今（10）日熱騰騰出爐，由億萬票房女主角許瑋甯擔任，再度攜手《誰是被害者》導演莊絢維合作本屆形象廣告。

以模特兒出道的許瑋甯，挑戰戲劇轉型成功，演技屢屢突破框架，先是憑《相愛的七種設計》提名金馬獎最佳新演員，而後在《16個夏天》獲金鐘獎最佳女配角的殊榮，2016年更創下同時以《世紀末的華麗》、《失控謊言》、《紅衣小女孩》3部作品奪下台北電影節女主角獎，不斷用作品證明自己絕佳的演技。2021年代表作台式浪漫電影《當男人戀愛時》票房突破4億大關，許瑋甯堪稱票房靈藥，此次MOD金片子大賽再度牽線《誰是被害者》導演莊絢維合作本屆形象廣告拍攝，跳脫類型片敘事手法，嘗試不同以往的風格呈現，精彩內容備受期待。

自去年開始，全球疫情壟罩，國際交流全數線上化，為了讓大家深掘台灣斯土斯民之美，今年的中華電信合作獎特以「島嶼故事」為主題，公開徵求短片企劃案，讓深具潛力的創作新血們，角逐百萬獎金與大螢幕首映的機會。