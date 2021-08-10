中國國民黨秘書長李乾龍（後排左6）與多位宗教界代表10日宣布，將於新北市三重先嗇宮廟埕廣場舉辦「宗教界護國和瘟暨新冠疫情與0402太魯閣號事件往生者超薦祈福大會」。（鄭任南攝）

國民黨邀請宗教界為疫情及太魯閣號事故往生者超薦祈福。（國民黨提供）

今年5月疫情爆發迄今，已有超過八百位國人因而往生，五百多位國人疑似因注射疫苗後不良反應離世，許多往生者的家屬因防疫規定無法見到親人最後一面，加上四月間台鐵太魯閣號事故死傷慘重，都讓國人心中留下深刻傷痛。中國國民黨宗教事務委員會特別邀請國內宗教界，於8月12日至14日一連三天舉辦超薦祈福大會，為死難國人超薦祈福、撫慰人心。

截至8月9日，因疫情死亡個案共計813人，至8月8日為止，疑似疫苗接種後嚴重不良事件則有585位國人亡故；此外，台鐵太魯閣號事故49人罹難，短短五個月間，高達1千4百多位國人因疫情或台鐵事故往生，對台灣民心造成重大衝擊！有鑑於此，國民黨宗教事務委員會結合國內宗教團體，8月12日至14日一連三天，在新北市三重先嗇宮廟埕廣場舉辦「宗教界護國和瘟暨新冠疫情與0402太魯閣號事件往生者超薦祈福大會」，期盼亡者安息、生者平安。

國民黨宗教事務委員會及多位宗教界代表今（10）日上午共同召開記者會，公布將於8月12日於新北市三重先嗇宮廟埕廣場舉辦的三天祈福大會程序。與會宗教界代表並共同點燈祈願，祝願疫情早日遠離。

國民黨強調，疫情警戒持續多日，百業蕭條，民心普遍不安，連日來又出現疫苗數量不足、預約疫苗亂象頻傳等問題，民心更顯浮躁；相對的，執政者對於上千位因疫情或疫苗死難的國人冷漠以對，彷彿事不關己的態度令人寒心。國民黨除了結合宗教界安撫人心，更會持續監督民進黨政府善盡執政義務，儘速提供國人安全、充足、有效的疫苗，絕對有助於安定人心。

參與宗教團體包括：中國宗教徒協會、中華民國道教會、理教總公所、財團法人軒轅教、中華民國一貫道總會、中華天德聖教總會、臺灣省道教會、中華民國道教法師聯合總會、中華道教文化團體聯合總會、中華民國牧師協會、世界道教聯合會等。各宗教團體之發言稿如附件。

因應疫情，國民黨強調，12日起的三天超薦祈福大會，已依規定提交防疫計畫並獲核准，現場也將做好清潔消毒、健康監測、人流管控等措施，以落實防疫工作。