淡江大學每年提供超過3500萬獎學金培育人才(淡江大學提供／戴上容新北傳真)

連續24年榮獲某知名雜誌「企業最愛私立大學畢業生」的淡江大學辦學績效卓著，重視教育品質，培育學用能力，榮獲國家品質獎、「台灣最佳大學排行調查」之「文法商類」私校第一，並獲教育部評定為國際化典範學校。自今年起，校方每年為招生將頒發超過3千500萬招生獎學金。

淡江大學指出，獎學金包含：「有蓮獎學金」為管科所校友徐航健專門為招生設置之捐款，每年頒發金額高達2000萬元，近百名獲獎同學每位可獲20萬元，另有數學系校友王紹新為鼓勵同學就讀淡江，每年也慨捐1500萬元，給予成績優異學生、實習參賽學生以及經濟不利學生獎補助。葛煥昭校長除了感謝學長們對母校的大力支持，也十分歡迎優秀同學加入淡江大家庭，日後成為學弟妹及母校的堅實後盾。

淡江大學指出，校方重視全人教育，規劃「專業、通識、課外活動」三環課程，深化「德、智、體、群、美」五育內涵，培育學生具備「全球視野、資訊運用、洞悉未來、品德倫理、獨立思考、樂活健康、團隊合作、美學涵養」八大基本素養，成為心靈卓越的人才。

此外，有近2千名境外生修讀淡江大學，校園已成地球村；資訊學習環境完善，擁有「數位天堂」美譽，啟動培育AI科技人才計畫，與臺灣微軟公司合作打造國內第1所全雲端校園；推動未來學，培養學生未來觀，獲「世界未來研究聯盟(WFSN)」評選為最佳未來學教育機構；逾27萬校友遍布世界各行業的豐沛人脈網絡，有助學子接軌產業及職場就業。