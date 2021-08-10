台中市停車不易即時查詢路邊剩餘車格，提供駕駛人便利性。市議員謝明源等人發現，「台中Parking GO找車位」已下架，交通局自己建置的「台中交通網APP」，竟然無法提供公有停車場的剩餘車格資訊，交通局應儘速改善智慧停車系統。

市議員謝明源、蕭隆澤、陳淑華與邱素貞等，10日在交通地政委員會業務質詢，關心台中交通網APP停車資訊。

謝明源、蕭隆澤說，交通局在2019年7月與遠傳電信在台中市路邊停車位埋設地磁感應設備，讓市民可以透過加入「Parking GO」的line導航，即時查詢路邊剩餘車格；實施2個月後，使用人次超過54萬、line好友人數5萬3000人中有4萬人是台中市民，市民對於停車智慧化接受度及需求都很高。

邱素貞、陳淑華指出，2年後這個智慧找車位系統，已建置7000多個地磁感應設備，line帳號的好友也超過10萬人，目前卻已下架不能使用。交通局在今年雖有編列預算並兩次發包執行，但都因沒有廠商參與流標。

陳淑華指出，交通局說「台中交通網APP」可代替智慧找車位系統查詢，但打開該APP最新版本，關於「景點周邊停車場」資訊，公有停車場剩餘車格竟都是顯示「無資訊」，像新光三越附近的「市政大樓附屬地下停車場」等，更扯的是中央公園附近5個公有停車場全都是無資訊。

市議員不滿抨擊說，交通局自己建置的「台中交通網APP」竟然無法提供公有停車場剩餘車格資訊，逢甲商圈周遭24個停車場，竟只有1個停車場能查到剩餘車格資訊，無法有效提供停車智慧化的服務，交通局應盡快將智慧停車系統完善起來。