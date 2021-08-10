農歷七夕情人節將在本周六（14日）到來，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉絲團分析，金牛座、天蠍座、白羊座、天秤座的人在七夕前後最受月老眷顧，不僅桃花運爆棚，更有機會一次達成戀愛、結婚、生子的目標。艾菲爾老師更透露，七夕雨水被稱為「天孫水」，因此只要在七夕當天盛接雨水裝在碗裡面，讓水自然蒸發，即可增強感情運！

▍第四名 金牛座

火星點亮金牛座的戀愛宮，單身者在七夕前後更顯得容光煥發，舉手投足間都散發著魅力，會有不少原本默默觀望你的異性向你提出約會邀請，也可能不經意邂逅你的命定正緣。有伴者因為火星的關係，能點燃你與伴侶先前降溫的火花，不妨把握這段時期，用全新的心態再和另一半談一場戀愛，可配戴天然的粉晶來打開桃花運。

▍第三名 天蠍座

在七夕前後，金星路過天蠍座的心靈宮，讓你從內而外閃閃發光，許久不見的異性朋友或同事都會被你吸引，就連約會邀約也源源不絕，面對這樣的情況可別被嚇到，建議把握機會，多將你平常隱藏的真性情都展現出來，即可徹底擄獲對方的心。你們在一拍即合之下很快就會進入交往階段，甚至動了想婚的念頭，可配戴天然的石榴石來增添女性魅力。

▍第二名 白羊座

在七夕前後，金星眷顧白羊座的關係宮，有伴者的戀情若卡關，千萬別氣餒！因為今年七夕是你們感情升溫的轉捩點，主動邀約伴侶出去玩，來一場不同於以往的約會，即可讓對方感受到你的心意，也能喚起雙方交往的美好回憶，在感情濃到深處時，直接跟對方開口求婚也無妨！可配戴天然的拓帕石讓溝通暢通無阻。

▍第一名 天秤座

天秤座的守護金星回歸命宮，在愛神能量進駐之下，天秤座走起路來如沐春風、自信爆棚，就連路人都忍不住被你吸引。過去你可能有不少約會對象，卻沒人能打動你，在今年七夕前後，月老會讓你遇到想要情定一生的對象，無論家庭背景、外貌條件、年紀都是你夢寐以求的理想型，相處時能給你滿滿的呵護與安全感。有伴者若已經到達論及婚嫁的階段，有機會趕進度奉子成婚，迎來雙喜臨門的好事，可配戴紅繩讓月老有助牽線。