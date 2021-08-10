新加坡AA區塊鏈技術創新公司日前於新加坡總部召開戰略投資合作協定簽約儀式，同時宣布AA區塊鏈商城正式上線，將成為跨國度、全生態、無邊界的經濟生態圈。

新加坡AA 區塊鏈技術創新公司董事局主席楊斌簽訂了股權投資協定，簽訂協議對象包含臺灣馥麗集團董事長陳和錦、緬甸MARS 網路金融公司董事長段凱雄、新加坡羅國雄先生，分別代表各自投資集團。並同時宣布前總統府國策顧問劉泰英為該集團名譽主席。

協定簽訂後，新加坡AA區塊鏈技術創新公司的企業估值已突破40億美元，為該公司進一步騰飛提供強大的資本支援！同時，該公司首個落地專案AA區塊鏈商城也在此次會議中正式上線。

此外，發佈會上，ISO國際標準組織派員對新加坡AA區塊鏈技術創新公司進行ISO 9001:2015標準認證授權，充分肯定公司在經營管理中的基礎工作。同時，澳大利亞、日本、韓國、新加坡、馬來西亞、印尼、中國大陸等國家地區的區商業領軍人物也分別發來祝賀詞，並希望能夠躬身入局參與水星生態建設。

新加坡AA區塊鏈技術創新公司打造的AA•Chain 水星公鏈，基於區塊鏈的“共識信任”機制與加密演算法，客戶場景內的每一次交易都被記錄在區塊鏈上，不依賴協力廠商仲介機構，完全公開透明可溯源，建立信任體系，並實現高效共識、多應用場景，可拓展性，高性能、高安全性、高速接入、高效運營。

AA·Chain支援在鏈上構建包括匿名網路通信、算力共用、存儲空間共用、頻寬共用、信用擔保等各種應用，提供開放介面，供協力廠商開發 DAPP，並通過結合各類實際應用場景，與各類服務提供者、應用提供商合作，支援商業組織和政府機構按照自身業務特性和需求構建公有鏈、聯盟鏈和私有鏈應用系統，從而將 AA·Chain水星鏈應用到各類實際應用場景中。

新加坡AA區塊鏈技術創新公司指出，雖然該公司成立時間不久，但憑其以資本實力、合適的地利優勢、頂級的技術支撐及廣大社群會員的共同努力，取得了驚人的成績。自主研發安全可靠的AA-Chain 水星公鏈已成功上線；公鏈下的AA-Pay Wallet已成功使用；公鏈下的AA-EX加密數位貨幣交易所、AA-Chat區塊鏈社交平臺、AA-Game 區塊鏈遊戲世界將不日上線；發佈會正式上線的AA MEGAMALL 區塊鏈商城，將為公司連結世界，賦能未來。

AA公司CEO陸黃斌指出，AA 區塊鏈商城並不是傳統的商城概念，將積極激勵系統本身變為能夠在系統內迴圈的體系，創造完全去中心化的價值互聯與價值傳輸生態系統，蘊含其中的者連結能量。它是跨國度，全生態，無邊界，大到無外，小到無內格局的經濟生態圈，使用的是AA水星生態平臺的穩定幣ASDT。ASDT可以隨時兌換成全球法幣。