歐股周二早盤再衝上新高。在旅遊休閒股推進下，指數步上連七個交易日上漲的走勢，投資人也從強勁財報中獲得安定。

周二泛歐Stoxx 600指數早盤上漲1.04點或0.27%，為471.96點。

旅遊休閒股漲幅最多。博奕彩券公司Flutter娛樂漲4.8%；該全球最大線上賭博公司表示，上半年業績超預期，美國業務預計2023年轉為獲利。

柏林的快餐配送公司HelloFresh漲1%；該公司第二季成長強勁，客戶的增加和持續較高的訂餐率，推升了銷售。

荷蘭食品成分製造商Corbion跌8.1%，表現墊底泛歐股市。該公司下調全年調整後EBITDA獲利率展望。

Delivery Hero上漲1.7%。該食品外送公司宣布擴張德國業務。

在個別國家股市方面，德國DAX指數漲0.21%；法國CAC指數漲0.11%；英國FTSE指數持平，小漲0.01%。