全球高端磷酸系鋰電材料龍頭立凱-KY（5227）今天公佈6月單月財務狀況，因一舉打消帳上所有剩餘五龍公司債債權2.33億元評價損失，單月稅後淨損2.54億元，比去年同期的虧損0.48億元增加430%，每股淨損2.75元；公司表示，扣減此評價損失後之合併自結稅後損失降至0.21億元，與去年同期自結稅後損失0.37億元相較，年減幅度約為45%。

立凱-KY公布，2021年6月合併自結稅後損失2.54億元，加計7月12日公布之4-5月合併自結稅後損失0.61億元及今年第一季合併稅後損失1.19億元，今年上半年合併自結稅後損失約4.34億元，每股淨損約為4.71元，但若扣減上半年五龍公司債債權評價損失合計2.85億元後之業內合併自結稅後損失為1.49億元，與去年同期經扣除此評價損失後之合併稅後損失1.95億元相較，業內虧損呈現下降24%。

立凱-KY表示，6月一舉打消帳上所有剩餘五龍公司債債權2.33億元評價損失。目的在打完帳上剩餘五龍公司債債權，正式擺脫拖累多年的包袱，為子公司海外市場籌資及引進新的投資創造有利條件，以配合客戶海外建廠的資金需求。

立凱電今年上半年客戶測試規模放大，業績較去年同期有顯著成長，今年1-6月合併營收1.08億元，年增190%。

2016年立凱電因積極參與中國大陸電動車市場，與在香港上市的五龍電動車進行策略聯盟，五龍以私募方式增資立凱電，立凱電則取得五龍可轉債，但日後五龍電動車因營運不佳將遭到下市清算，使得立凱所持有五龍可轉債出現資產評價減損提列，除不影響公司現金流外，亦可消除未來新增投資人的不確定性疑慮。

今年開始為配合電動車發展，鋰電池成為各國國家戰略產業，預期未來鋰電池正極材料需求增加，立凱電看準產業趨勢，放眼國際市場，公司表示2020至2021年，因應新客戶評估新產品快速增加之未來需求考量，已經有各階段客戶進行開發測試外，對於新產品認證後，所需之擴廠需求，將積極啟動規劃子公司赴美掛牌或引進新一代策略投資夥伴。