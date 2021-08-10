普鴻(6590)董事會通過半年報，上半年營收為2.12億元，年成長13.1％，稅後淨利0.44億元，年成長31.4％，每股盈餘為2.02元。上半年除本業營運狀況穩健成長，加上業外轉投資收益貢獻挹注，使得今年上半年獲利創歷年同期新高。

普鴻表示，因應Fin Tech發展，各銀行核心系統數位轉型已成當務之急，普鴻支付應用、資安產品和子公司捷智商訊(6816)監理科技產品皆為市場領導品牌，公司預期今年下半年來自於銀行核心系統數位轉型將是成長動能。此外，捷智商訊亦持續朝上櫃目標前進，除監理科技外，洗錢防制及法規報表等項目也在業界居領先地位，未來母子公司聯手提供客戶解決方案，帶來經營綜效。

普鴻近年來加強跟國內多所大學資工及資管系所合作，提供學生金融資訊產業及金融資安相關課程、獎學金方案、企業實習等內容，建立公司內部人才培養的管道。展望未來，普鴻也將持續加速自有支付應用及資安產品的研發計畫，透過微服務（micro service）等新架構，建立擴充性高及彈性大的產品及服務。