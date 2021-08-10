台灣移工聯盟下午赴監察院陳情，對勞動部7月16日預告修正《轉換準則》，企圖限縮移工「跨行業轉換」的權利，痛批勞動部錯誤政策致台灣的人權、勞權大開倒車，呼籲人權會徹查勞動部此舉是否符合「人權標準」，勿讓台灣一直以來標榜的民主自由淪國際笑話。（趙婉淳攝）

疫情嚴峻，勞動部暫緩外籍移工來台，台灣面臨缺工問題。台灣移工聯盟下午赴監察院陳情，對勞動部7月16日預告修正《轉換準則》，企圖限縮移工「跨行業轉換」的權利，痛批勞動部錯誤政策致台灣的人權、勞權大開倒車，呼籲人權會徹查勞動部此舉是否符合「人權標準」，勿讓台灣一直以來標榜的民主自由淪國際笑話。

台灣自1993年邁入高齡化社會，當時政府為緩解社會對長照的需求，在1992年開始引進家庭看護工，至今外籍家庭看護工承擔起台灣三成長照需求。

綜觀修法歷程，2003年勞動部頒布「外國人受聘僱從事就業服務法第46條第1項第8款至第11款規定工作的轉換雇主或工作程序準則」（簡稱《轉換準則》），移工除在雇主違法等「例外」下，其餘情況不能申請轉換工作，2008年加入「跨行業轉換」的但書，開放有「招募函」的雇主能跨行業承接移工。

勞動部於今年7月16日預告修正《轉換準則》，企圖限縮移工「跨行業轉換」的權力，引起關注移工權利的民團不滿，先前已赴勞動部抗議，今天再度到監察院陳情，要求人權會即刻徹查勞動部的錯誤政策，調查推行此項政策的依據、程序等，是否符合「人權標準」。

台灣移工聯盟代表劉曉櫻表示，政府去年對外高喊「Taiwan can help」，今年疫情嚴峻，呼出同島一命口號，聽起來格外刺耳，因照顧病患染疫的移工，被說帶著病毒滿街跑，台灣社會視移工為防疫缺口，雇主因疫情管控移工休假，禁止移工外出。

劉曉櫻說，勞動部趁疫情之亂，在完全沒有實質證據，也沒有實際開會討論，推出缺乏四國語言翻譯的《轉換準則》，只有1次7天內意見蒐集，20天的預告修正程序，禁止移工跨行業轉換，讓移工原本就窄到不行的門再度遭限縮。