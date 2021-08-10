原新營果菜市場用地位於精華地段，面積達1010坪。（蔡育輝提供／洪榮志台南傳真）

台南市議員蔡育輝擔心縣市合併導致溪北地區邊緣化，特別提案要求市府活化原新營果菜市場用地，希望這塊位於新營市區精華地段的1010坪閒置土地，能夠興建國民運動中心暨活動中心，以帶動人口進駐，進而帶動新營地區的發展。

蔡育輝指出，縣市沒有合併前，原台南縣新營地區因為是縣府所在地，人口密集、商業活動熱絡；但合併10年後，新營就像風華老去的城市，雖然有民治市政中心，但商店關的關、租的租，連位於新營區新北段650、651地號的新營果菜市場也關閉。這塊位於市區精華地段的土地總面積1010坪，卻因長期閒置導致雜草叢生，靠近道路的一側，更淪為民眾任意停車的免費停車場，嚴重影響周邊發展。

蔡育輝強調，人民要的是安居樂業的環境，多年來他一直呼籲市府能在新營興建科學園區，帶動地方就業人口，更期待市府能將原新營果菜市場用地活化，變更地目建設全民運動中心暨新北里、民生里及三仙里聯合活動中心。

蔡育輝認為，新營人口持續流失，去年還有7萬8105人，今年僅剩7萬6078人，短短一年流失2027人；同時，人口老化問題也頗為嚴重，市府計畫將興業里鐵皮檔案室改建為老人會館暨活動中心，但總經費只有1200萬元，根本無法興建，周遭更沒有任何排水設施，市府如果真的有心給老人家一個活動空間，請用心編列經費改建。