台中老字號的「阿坤麵」，是很多台中人從小吃到大的回憶，菜單主食只有乾麵和湯品。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕說，2021米其林必比登名單將於明日公布，台中市是繼首都台北市外，全台唯二被公布評鑑的城市。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕10日中午與衛生局長曾梓展、民政局長吳世瑋，在臉書直播分享去年入選必比登的「阿坤麵」、「富貴亭飲食店」，大啖這2家餐廳的美食，盧秀燕必備台中人喜歡的東泉辣椒醬，曾梓展說當醫生很忙，透露愛店是一家牛肉麵，吳世瑋說，舊市府附近必比登美食富貴亭當歸鴨，市府人員大都吃過，不只吃，還有感情記憶。

中午直播台中在地美食，盧秀燕直呼「太好吃了」，台中老字號的「阿坤麵」，是很多台中人從小吃到大的回憶，菜單主食只有乾麵和湯品，淋上特製滷汁及台中東泉辣椒醬的乾麵，讓人吃了就停不下來；超人氣的綜合湯，用大骨熬湯頭有滋味又清爽，裡面有豆腐、水晶餃、福州丸、豬血、阿給等好料，一碗就能吃得很滿足。

「富貴亭飲食店」的當歸鴨肉麵線入口，她表示，富貴亭飲食店是台中經營超過一甲子、傳承三代的老店，被在地人形容是「巷子內」的美食，最有名當歸湯底搭配口味變化很多，當歸鴨肉麵線味道濃郁，麵條有彈性，鴨肉不柴，煙燻鵝肉也是一絕，小菜類的川燙魷魚，沾醬油膏並搭配芥末、薑絲就很好吃。

盧秀燕說，2021米其林必比登名單將於明日公布，台中市是繼首都台北市外，全台唯二被公布評鑑的城市，是她擔任立委時問政爭取，現在已經實現，因為民以食為天，美食無國界，美食就是城市行銷是最有效的方法之一，可以讓大家更關注台中美食及城市，美食就是經濟力。

「非常期待今年登榜的餐廳名單」，盧秀燕說，台中第二度入選米其林必比登的名單將於明日公布，米其林共分三部分，包括平民美食的必比登、餐盤推薦及星級餐廳，台中美食不勝枚舉，庶民小吃更是一絕，去年台中共有21家餐廳上榜「必比登推介」、31家登上「米其林餐盤」，更有4家餐廳攻上星級「米其林指南」。