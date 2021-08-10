擁有台北醫學大學護理學博士高學歷的性學博士許藍方，開設頻道用專業態度談論性愛議題，以知識型YouTuber形象聞名，加上外型優雅美麗、身材高挑修長，因此被封為「最美博士」，不料今(10日)被爆出偷腥已婚醫師學長B先生，雖許藍方透過經紀人否認爆料內容，仍引來大量罵聲，但謝和弦嬌妻莉婭，卻獨排眾議，力挺許藍方到底。

今年37歲的許藍方，經營的Youtube頻道「許藍方博士 Dr. Gracie」，擁有近26萬訂閱，可說粉絲眾多，不料她今天被《鏡週刊》爆料，與已婚醫師學長B先生傳不倫戀，指正宮發現兩人鹹濕對話紀錄，男方遭逼問後坦承一切，正宮讓老公打電話給許藍方，開著擴音要求「說清楚」並分手，但許藍方淡回：「我知道了！」就掛掉電話，不道歉的態度惹怒正宮，忍無可忍在今年4月以侵害配偶權對許藍方提告，預計8月將開第一次調解庭。

莉婭臉書發文。(翻攝自莉婭臉書)

事情爆出後，雖許藍方透過經紀人否認，澄清爆料內容子虛烏有，但網友普遍不買單，引發議論，也多有批評的聲音，對此，謝和弦嬌妻莉婭稍早在臉書po文，表示一段關係出問題，該檢討的不該只有第三個人，更不該變成媒體賺點閱率的工具，還直言離婚率很高，正是證明了「婚姻就是反人性的制度」。

莉婭在文末寫下「許博士加油」，表示避免造成困擾所以不標人名，雖未指名道姓但讓人很直接就聯想到許藍方，莉亞更嗆聲：「還在拿著婚姻約束當作道德武器的人啊，請你不要偷懶好好經營感情，因為只有約束的愛情終究會枯萎的！」。