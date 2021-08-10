女星何如芸是著名的演技派代表，她在前年復出螢光幕演八點檔，並在日前拍新戲《婚姻結業式》，親民的何如芸也樂於在網上分享生活大小事，她上週才驚喊在3個月胖了4公斤，誓言要在10天內瘦回來，而何如芸稍早則曬出身穿運動內衣和熱褲照，她身材纖細、肌膚白嫩，52歲真實狀態超不科學。

何如芸上周才曬照驚呼，她在防疫的3個月中胖了4公斤，讓何如芸下定決心減肥並宣布：「我發誓10天之內，把這3個月虛胖的4公斤火速退駕在我的人生中！」而過了一個禮拜後，何如芸稍早則曬出身穿運動內衣和熱褲照，她發文直呼：「今天又是訓練的日子...約好的驗收日期只剩4天，我還有1.8公斤」，何如芸還反問：「是不是當初海口誇的太大了呀？」

何如芸臉書全文。（圖／取材自何如芸 Michelle Ho臉書）

照片中，何如芸把長髮綁起，辣穿中空裝的她，小腹平坦、蠻腰纖細，何如芸一雙美腿和手臂又細又長，零贅肉的絕佳狀態，看不出她已52歲，不過何如芸仍幽默說：「#打個商量可以嗎 #正負1都算我過了行嗎 #我不是青春少女我還生過2個小孩」。

不過網友都對何如芸的辣照給予滿滿好評，大讚她「很棒的身材...沒有小肚肚」、「有目標很好～但標準值隨時可以跟異動！我覺得臉頰有點肉還是比較好看...貴氣！」、「好像18歲好身材」，還釣出何如芸自嘲：「臉上都是肉啦！」何如芸還表示身上沒有肌肉，她因此認真思考明天是不是要去跑步了。