台中地區10日下午突然下起暴雨，位於北屯區松竹寺疑因即時雨量過大加上地勢低窐，一度水深即膝，幸雨水逐漸變小後，積水也慢慢退去。

台中北屯區太原路以及松竹路10日下午受暴雨襲及，都出現淹水災情，其中松竹寺廟埕進水嚴重，一度水深到小腿肚，廟方因正在準備農曆七月普度，急忙撤除桌上擺飾，也發動抽水機抽水。

廟方人員表示，松竹寺因比路面還要低半層樓，下午雨來得又急又猛才會造成洩水，不過因為雨勢漸小，雨水也在消退中，目前水深只剩3公分。