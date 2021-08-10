埔里鎮愛蘭橋附近，9日清晨5點發生砂石車與機車碰撞事故，造成騎機車的徐姓老翁死亡；肇事的李姓砂石車司機，謊稱自己是車禍目擊者，還找王姓車行人員先將砂石車開走，警方查明真相，將兩人依過失致死等罪嫌，函送南投地檢署偵辦。

埔里警方調查，案發時，79歲的徐姓老翁騎乘機車，沿省道台14線中潭公路往埔里市區方向行駛，途經南村里即省道53.6公里處，遭後方砂石車追撞，劇烈的撞擊導致機車連人跌落路旁的排水溝內，徐姓老翁身受重創，倒地不起，警消獲報後，立即將老翁送往埔里基督教醫院救治，經醫護人員搶救1小時後，仍然宣告不治。

埔里警察分局交通事故處理人員，到車禍現場處理時，在場的李姓男子自稱是目擊者及報案人。警方為釐清案情，隨即調閱附近路口監視器畫面，發現徐姓老翁騎乘的輛機車，遭一輛砂石車自後方追撞而摔倒，「目擊者」就是肇事者。

而且，李姓砂石車司機於肇事後，即請王姓車行人員到場，先將砂石車開走，警方質疑兩人企圖破壞現場、湮滅證據，於是通知開走砂石車的王姓車行人員到案說明，訊後將李、王兩人依過失致死、偽造文書、肇事逃逸等罪嫌函送法辦。

埔里警分局長方秋梅表示，每件肇事逃逸案件，警方都視同重大案件積極偵辦，對於員警主動積極，鍥而不捨迅速偵破案件表示肯定；方秋梅呼籲民眾，千萬不要有僥倖的心態以身試法，挑戰公權力，因為警方戮力執法，維護民眾行的安全和權益。