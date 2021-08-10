有南寮最新絕美打卡景點之稱的新竹漁港直銷中心戶外攤商「波光市集」10日起試營運。（陳育賢攝）

有南寮最新絕美打卡景點之稱的新竹漁港直銷中心戶外攤商「波光市集」10日起試營運。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

有南寮最新絕美打卡景點之稱的新竹漁港直銷中心戶外攤商「波光市集」10日起試營運，市集共建置容納74個攤位，今天有約1／3開張試賣，業者表示，新賣場整潔有設計感，將可帶動更多人潮；搶先體驗的市議員劉康彥則說，新市集好逛、好吃又好看，歡迎全國民眾來逛逛！

市長林智堅表示，新竹漁港直銷中心外約有70多個戶外攤商，環境較為雜亂老舊，為了讓攤商與遊客享有更好的空間，市府啟動戶外攤商整建工程，打造海浪狀的屋頂與木質感構成的「黃金沙灘色系」特色市場，連夜間照明都經過特別設計，營造出具有美感的光環境，是座兼顧美感與環境衛生的臨海網美市集。

市府產發處指出，大棚架建築1層樓挑高約7公尺，採半戶外開放式，提供74席攤商販賣空間，每席採統一規格框架，配有獨立流理台、自來水與電源插座等設備，讓攤商擁有更完善的販售環境，公共廁所設有無障礙及親子廁所方便旅客使用，一體成形的混凝土造型牆外觀與簡明清爽的裝修，讓民眾享有兼顧衛生、舒適的消費環境。

今天上午9時起試營運，有約20幾個攤商開張試賣，包括有民眾熟悉的噴水香腸、現烤魷魚、炸雞排、豬排丼、豬排堡、打彈珠，並有不少遊客搶先來體驗。業者表示，新市集有經過專業設計，包括水電與衛生都非常好，期待可以帶來更多遊客。

市議員劉康彥今天上午就迫不及待到漁港逛市集，買了最愛的小吃烤魷魚回車上吃，他說，波光市集動線設計非常良好，環境很整潔，逛起來很輕鬆，還可吹吹海風，真的很享受。

「波光市集」販售飲品、炸物、燒烤等小吃還有遊戲攤，營業時間平日上午9時至晚上10時、假日上午8時至晚上10時，每隔兩周的周一公休，小吃目前仍只能外帶、禁止邊走邊吃。