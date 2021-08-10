屏東縣佳冬鄉長拱龔日光，利用鄉公所辦理工程案的機會，期約協助廠商得標後，收受賄賂301.9萬元，違反公務員服務法、政府採購法、採購評選委員會組織準則及公務員廉政倫理規範等規定，嚴重敗壞法紀及損害政府廉潔形象，監察院通過彈劾，移送懲戒法院審理。

監察院說，龔日光為圖個人不法利益，在2015年利用佳冬鄉公所辦理「玉光國小通學步道改善計畫委託設計監造案及工程案」機會，透過其任職鄉公所技工的堂弟居中牽線，期約協助廠商得標後收受賄賂新台幣173.7萬元。

監察院表示，另外在2016年辦理「佳冬國中公共通行空間改善計畫委託設計監造案及工程案」、2018年「佳冬鄉文化一路工程案」時，協助廠商得標後，收受賄賂128.2萬元。

監察院指出，龔日光為圖個人不法利益，收取賄賂總計301萬9000元，違反公務員服務法、政府採購法、採購評選委員會組織準則及公務員廉政倫理規範等規定，敗壞官箴，情節重大，核有公務員懲戒法第2條第1款之應受懲戒事由。

監察院表示，因此依憲法第97條第2項及監察法第6條規定，在8月6日審查監察委員施錦芳、林郁容所提彈劾案，經審查委員全數通過，移送懲戒法院審理，依法懲戒。