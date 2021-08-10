疫情降級，陸續有外縣市遊客到台東旅遊，然而縱谷地區農會農產品買氣仍不如以往。（蔡旻妤攝）

疫情降級，陸續有外縣市遊客到台東旅遊，然而縱谷地區農會農產品買氣仍不如以往。（蔡旻妤攝）

關山鎮農會主任彭衍芳表示，盼未來熱氣球活動及政府推出農遊相關方案，提升當地農產品買氣。（蔡旻妤攝）

自防疫警戒降2級後，陸續有遊客到台東，然而縱谷地區農特產近半個月銷售卻未見好轉，擺攤小農也感嘆買氣不佳。池上鄉農會工作人員表示，近期網購白米銷量減少，但零食類卻翻了2倍；另關山鎮農會表示，期待5倍券或政府推出農遊相關優惠方案，鼓勵大家到台東消費。

農會工作人員忙著把一包包的白米、餅乾等裝箱準備宅配，池上鄉農會觀光米廠的賣場2個多月以來遊客稀少，僅能依賴網路銷售農特產，日前受到疫情影響，民眾紛紛傾向在家烹煮食物，關山米銷路佳，但隨著防疫警戒降級，網購白米量減少，卻意外發現餅乾、糖果類業績翻倍成長。

池上鄉農會工作人員張小姐表示，民眾家中白米庫存量足夠，加上疫情趨緩，餐飲業者有條件開放內用，民眾放心出門外食或採買，因此近期餅乾、糖果類銷售量情形較佳。

據了解，近期雖然陸續有遊客到台東出遊，但在地農產品的買氣仍未見回升，關山鎮農會米國學校擺攤的小農感嘆表示，「每天的銷售額僅能支付清潔費」；池上賴姓小農說，雖然遊客數已比往常多了一些，可是買氣仍然沒有回升。從外地開車來的魏姓遊客指出，原本已預約到各個廟宇參拜，排好行程也訂了遊覽車，但受限防疫規定，因此取消行程，但仍決定開車帶著家人出門透透氣。

此外，關山鎮農會主任彭衍芳表示，隨著台東熱氣球嘉年華活動8月起在池上鄉、鹿野鄉展開，盼吸引人潮就近採買當地農特產品，一掃2個多月以來冷清的情形；另外也期待政府即將推出的5倍券，或其他與農遊相關優惠方案，鼓勵大家來到台東縱谷遊玩，順帶提升當地農產品的買氣。