【遊戲橘子新聞】由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》自4月舉辦電競規模實況賽【旗幟戰菁英賽】第三季，仍受到眾多玩家熱烈響應，迎接遊戲橘子暑假盛會活動「橘子嘉年華暑期版」，官方將舉辦第四季比賽，再次提供玩家最熱血刺激的戰鬥及豐富的虛寶獎勵！

《天堂M》旗幟戰第四季宣傳影片

8月21日直接開戰、鎖定「橘子嘉年華暑期版」直播、參賽＆看直播獎勵滿滿！

《天堂M》將於8月21日晚間19:00至20:20舉辦【旗幟戰菁英賽】第四季，目前已經開放玩家進行報名，報名時間為即日起至8月11日23:59止，沒有參賽的玩家可鎖定「橘子嘉年華暑期版」直播平台，包含【遊戲橘子Gamania粉絲團】及【天堂Ｍ官方粉絲團】等平台收看。

《天堂M》旗幟戰菁英賽第四季開放報名中

官方特別邀請知名主播「Lilballz」、實況主「小屁」擔任賽評，此次比賽不同過往分為預賽和決賽，而將採用網頁報名方式，統一配置玩家角色能力與裝備，於「遺忘之島」直接開戰！共開放四個旗幟領地，佔領到旗幟領地的血盟即為獲勝隊伍，四個旗幟領地的獎勵規劃上都有所不同，其中，獎勵之一「旗幟戰第四季憑證(嘉年華)」將於9月1日開放登錄為「限時收藏品」，可增加角色經驗值獎勵+3%、近距離/遠距離/魔法傷害+1、殷海薩補充獎勵+3%等數值，詳情內容請參考《天堂M》官網公告為準。

《天堂M》旗幟戰直播同上達成條件送最高級變身抽卡券(嘉年華)等好禮

此次獎勵共有四大類型：

●賽事獎勵

得獎內容，佔領「遺忘之島」東邊、南邊的血盟盟主可獲得「傳說製作秘笈*1」，成員可獲得「[神秘變身卡]英雄(旗幟戰)」*1及「旗幟戰第四季憑證(旗幟戰)」*1；佔領北邊、西邊的血盟盟主可獲得「傳說製作秘笈」*1，成員可獲得「[神秘變身卡]稀有(旗幟戰)」*1及「旗幟戰第四季憑證(旗幟戰)」*1。

●賽事獎勵

參賽獎，除優勝血盟外，其餘符合規則的參賽玩家均可獲得「[神秘魔法娃娃卡]稀有(旗幟戰)」*1及「[神秘變身卡]稀有(旗幟戰)」*1。

●賽事預測獎勵

達指定條件的玩家可透過粉絲團或官網進入預測活動頁面，成功預測獲勝隊伍可獲得「名譽金幣」*2021、「變身製作硬幣」*2021、「魔法娃娃製作硬幣」*2021、「殷海薩的祝福」*2021。

●直播活動獎勵

直播過程中將隨機時間點提供玩家限時使用的序號，獎勵包含「高級變身抽卡包(嘉年華)」*1、「高級魔法娃娃抽卡包(嘉年華)」*1、「一般變身抽卡券(嘉年華)」*30及「一般魔法娃娃抽卡券(嘉年華)」*30。最高同時觀看次數達指定人數將加碼針對等級達70(含)以上、通過手機認證的玩家放送「最高級變身抽卡券(嘉年華)」*1、「西域變身抽卡小包(嘉年華)」*1等虛寶。

●遊戲Chill嗨嗨

為嘉年華特別活動，於比賽直播期間，官方將特別加碼釋出「Chill嗨嗨」寶箱序號，玩家開啟【beanfun!】應用程式可在嘉年華活動頁輸入領取，有機會獲得2000元購物金、AirPods Max、GASH點、樂豆點、零用金等百萬獎勵。

《天堂M》旗幟戰第四季賽事預測獎勵拿好拿滿

此外，遊戲中也同步釋出多項活動，【技能書販售】8月11日至9月1日，可透過名譽金幣購入「英雄技能書箱(活動)(刻印)」、更首次開放名譽金幣購入「傳說技能書箱(活動)(刻印)」，想要獲得英雄/傳說級技能的玩家敬請把握，【特別PUSH活動】8月11日至8月18日，每日17:45將提供特別獎勵，包含「龍之聖水(活動)」及「高級龍之鑽石(活動)」等資源，請玩家務必在指定時間登入領獎。

《天堂M》首次開放名譽金幣兌換傳說技能書活動