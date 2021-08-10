新生代泰劇女神Mookda首度挑大樑主演電影，甜美外型有如「泰版黑嘉嘉」。（威視電影提供）

Mookda擁有深邃五官及高挑身材，近年因演出泰劇〈情鍊〉爆紅。 (取材IG)

泰國恐怖喜劇《老闆衝殺小》將於9月10日在台上映，電影特別找來因演出高人氣泰劇《情鍊》而爆紅的新生代「泰劇女神」莫妲娜琳叻Mookda擔綱女主角，年僅25歲的她擁有深邃五官及高挑身材，加上超甜美笑容，神似台灣的「圍棋女神」黑嘉嘉，因而有「泰版黑嘉嘉」之稱。

身為目前泰國7台力捧的人氣新星，Mookda早在15歲便奪下「泰國妙齡小姐」(Miss Teen Thailand)選美冠軍，隔年更成功進軍日本擔任模特兒，並多次登上雜誌封面，累積不少粉絲。近年她將重心轉回泰國，演出多部高人氣泰劇，這次首度挑大樑主演電影《老闆衝殺小》，讓Mookda興奮表示：「職場恐怖喜劇是我從未嘗試過的題材，這次合作的演員也都是演出經驗相當豐富的前輩，希望讓觀眾看到我不同的一面。」

《老闆衝殺小》中，不僅有甜美迷人的「泰版黑嘉嘉」Mookda，與她聯手的同事「小琳」Pakkad同樣引人關注，留著學生頭加上齊劉海、一雙瞇瞇下垂眼加上一抹陰森笑容，簡直是卡通《櫻桃小丸子》中的「野口」翻版！不僅如此，日前釋出正式預告後，更有眼尖網友發現Pakkad神似另一位大明星，興奮留言：「是浩角翔起的『浩子』！」逗趣發言獲得不少讚賞，也讓人更加期待這個新奇有趣的組合，會產生什麼的幽默的互動及火花。