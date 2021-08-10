重大刑案發生，法官是否採納精神鑑定結果，左右被告生與死，社工師在鑑定過程中，扮演讓判決更客觀的角色；國立暨南大學學生莊明蓉撰寫《社工師在司法精神鑑定中之角色與發展─以刑事案件為例》論文，獲得科技部頒發「創作獎」。

暨大社工系教授蔡佩真表示，社工師的工作範疇，可說是「從搖籃到墳墓」，司法精神鑑定納入社工的角色，就是希望社工協助蒐集犯罪嫌疑人的成長背景，幫助司法官做出公正的判決，這個角色探訪要深入、報告要客觀，很不好扮演。

莊明蓉思緒敏捷，很能夠舉一反三，選了參考文獻資料不多、需要第一手訪查，很有前瞻性的論文題目，相信評審從中看到了用心，所以頒獎給莊明蓉。

刑事案件司法精神鑑定，涉及隱私保密規定，並非所有醫療院所願意配合訪談，莊明蓉尋覓研究對象時，透過系上老師協助，得以向受訪者進行訪談，訪談資料尊重受訪者自主性，還需簽訂同意書，過程繁雜，但成果豐碩。

莊明蓉認為，社工師在鑑定過程中，不僅是精神科醫師的輔佐者、個案評估者；在鑑定過程外，還是衛教者、支持者、行政協助者、資源聯繫者、倡導者，許多的犯罪嫌疑人出身的家庭，存在再犯的高風險，社工若不適時介入協助，悲劇可能重演。

蔡佩真表示，司法「修復式正義」的價值在此彰顯，司法不僅僅只有審判的功能，如何幫助、補償被害人、甚至幫助加害人家庭，是文明社會努力的方向，莊明蓉的論文中，讓外界對社工的專業、傳承、運作及需求獲得重視。