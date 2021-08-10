知名法醫高大成日前從殯儀館做完相驗後騎機車回家，停等紅燈時為了躲在燈桿陰影處而超越白色停止線，遭檢舉挨罰900元，他事後PO文笑說以後騎車寧可中暑，也不能超越停止線；不過貼文引發網友熱議，有人說檢舉人太無聊，也有人說高身為公眾人物，此發文會引來負面觀感，高則回應「我的臉書要放什麼甘你屁事？！看不下去可以封鎖我」。

法醫高大成在臉書發文表示，他在7月11日自台中市殯儀館做完相驗後騎車回車，到一處路口停等紅燈時超越白色停止線，到前方的燈桿陰影處躲太陽，遭到後方車輛拍照檢舉，他日前收到罰單遭罰900元，PO文笑說，「掛號信，原來是流傳許久的『民眾檢舉』」。

知名法醫高大成日前從殯儀館做完相驗後騎機車回家，停等紅燈時為了躲在燈桿陰影處而超越白色停止線，遭檢舉挨罰900元。（翻攝自高大成臉書）

高大成說，收到罰單後他有了想法，就是「平時騎車時寧可中暑，也不能超越白色停止線，毋免（不用）肖想找影子躲太陽」，還說日後看到紅燈，寧可緊急剎車、被後車追撞，也不能超越白色停止線；許多網友看到後開始熱烈討論，留言說「術業有專攻，您法醫專業強，但交通意識弱」、「您還是開車好了，騎個機車藉口那麼多」。

不少網友則認為檢舉人太無聊，「到底是妨礙到誰？吃飽太閒」、「先繳給他啦，改天再相驗回來」；也有人說高大成相當親民，騎CUXI上下班，高大成也回覆說進出殯儀館車流很多，騎機車較為方便；不過也有網友酸說高身為公眾人物，不該發這種「貽笑大方」的文章，高也回覆「我的臉書要放什麼甘你屁事？！看不下去可以封鎖我」。

網友認為檢舉人太無聊，「到底是妨礙到誰？吃飽太閒」；也有人說高大成相當親民，騎CUXI上下班，高大成也回覆說進出殯儀館車流很多，騎機車較為方便。（翻攝自高大成臉書）