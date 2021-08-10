中市1家鍛壓公司前總經理紀男，與擔任公司負責人的叔叔，因股權爭議發生糾紛，紀叔因涉違反《商業會計法》等案件而遭偵辦，紀男向常吹噓司法人脈良好的65歲李姓男子尋求協助，希望運作該案加速偵辦。李男佯稱有管道可盡快啟動搜索及約談，並向紀男詐騙950萬元打點費用，台中地院依詐欺罪判處李男徒刑4年6月，仍可上訴。

判決書指出，紀男是中市1家金屬製品零件鍛造加工公司的前總經理，他的叔叔是公司實際負責人，叔叔因涉違反《商業會計法》及《稅捐稽徵法》案件，遭調查局台中市調查處偵辦中，

紀男與叔叔因股權爭議而有糾紛，他懷恨在心認為該案調查進度太慢， 65歲李男常對外吹噓與調查司法單位關係良好，紀男透過謝姓友人認識李男，向他尋求協助，希望能該案偵查盡快搜索、約談。

李男在2018年11月間向紀男佯稱熟識中部地區的調查人員，可以影響偵辦作為，但需要錢打點調查人員，開口要求新台幣1200萬元，經謝男從中協調，最後談定為950萬元，紀男信在同年11月26日及12月3日分2次共交付950萬元現金。

紀男指控，他第一次與李男見面，李男說他會想辦法，後來透過謝男告知，有辦法處理他與叔叔的訟訴案件。紀男又透過謝男轉達向李男表達，希望能把叔叔的案件處理到收押或交保，李男再經謝男回覆說，「他可以做到」，但要求950萬元。

李男否認詐欺取財，辯稱他並未介入紀男叔叔涉及違反《商業會計法》案件，也未收取紀男的950萬元，但證人卻指證歷歷。台中地院法官不採信李男說詞，依詐欺罪判處4年6月，沒收犯罪所得。