精彩的情境設計讓歷史變得有趣，也更有身歷其境的體驗。（金大提供）

相關影片可至youtube平台搜尋「浴血古寧頭試玩影片」觀看。（金大提供）

金大希望透過軟體設計深化教育意義也擴大傳遞功（金大提供）

1949年爆發的古寧頭戰役，確立兩岸隔海分治的局勢，金門大學資訊工程學系趙于翔教授團隊以這場舉世矚目的典型登陸殲滅戰為主題，透過虛擬實境開發金門戰史互動遊戲軟體，在全國大專院校產學創新實作競賽獲得佳作成績，精彩的情境設計讓歷史變得有趣，也更有身歷其境的體驗。

趙于翔教授指出，這項戰史遊戲軟體將古寧頭戰役分為4個主題：「古寧頭揭幕」、「截斷後援」、「縱觀全局」以及「逼退北山」。遊戲內容除符合真實史事外，並置入當時影片紀錄及時代文物資料，讓歷史在不同角度下呈現更多元的面向。

趙于翔說明，該校研發團隊希望透過這項VR金門戰史互動體驗遊戲軟體的推出，達到金門戰史互動體驗的目的，以提升戰史館的吸引力，並有效的推廣金門戰地觀光。相關影片可至youtube平台搜尋「浴血古寧頭試玩影片」觀看。

金大校長陳建民表示，大眾傳播媒體的蓬勃發展，讓歷史知識的傳承在科技的運用下，更加多采多姿，目前許多電玩遊戲也融入特定歷史元素，吸引玩家上線體驗，多元的感官傳遞比起教科書、口述等方式，更讓人容易接受與吸收。

陳建民強調，該校資工系積極培養資訊工程領域的專業人才，這次將金門的歷史及人文特色結合起來，成功開發一套以虛擬實境為基礎的金門戰史互動體驗遊戲軟體，讓金門的在地歷史文化在全新的設計下，深化教育意義也擴大傳遞功能，成為提供新體驗的「會移動的戰史館」。