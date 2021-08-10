2019年10月1日南方澳大橋意外斷裂，造成6死、13傷重大意外；近日高雄因連日豪雨，7日中午高雄桃源區明霸克露橋被沖斷。不過，南方澳大橋斷裂時無風無雨，明霸克露橋卻是溪水暴漲、水流湍急而斷。橋樑專家表示，每座橋的所在地天然環境不一樣，監測重點也跟著不同，都要量身訂做，因橋而異。

2020年台北科技大學特聘教授宋裕祺帶領研究團隊開發「橋梁自動監測系統」，目前已應用在西濱、蘇花改等公路重要橋梁上，及時掌握橋梁狀態，避免南方澳大橋斷裂憾事重演。

宋裕祺對本報表示，監測人體會用到脈搏、心律、血壓等感應器，但要裝哪些儀器是因人而異；橋梁也一樣，像南方澳大橋不是因為颱風、洪水、土石流而斷，而是因為鋼索腐蝕生鏽，要監測的重點自然不同。

以地震監測來說，台灣位於環太平洋地震帶西側，菲律賓板塊每年都在衝撞歐亞大陸板塊，因此一般都會在橋墩或是橋樑上部裝加速度計，監測地震對橋樑的影響是不是在合理範圍中。

又例如砂石車常經過的橋，上橋前可能會裝地磅，也可埋沈陷計（位移計），監測系統會反映到大樑的變位，載重愈大，變位愈大。其中位移計是24小時監測，每兩三分鐘回傳給系統。

宋裕祺說，橋梁暴露在環境中，受到環境影響很大，例如南方澳大橋是用鋼索承吊，鋼索熱漲冷縮，中午天氣熱、鋼索伸長、橋面往下；半夜變冷，鋼索縮短，橋面會抬升。監測系統會訂警戒值、行動值，達到行動值就表示可能要通盤處理、封橋檢查等。

除此之外，監測系統還包括水位計、流速計、傾斜儀等；隨著橋樑所在流域不同，災害型態就不一樣。宋裕祺說，玉山高三千多公尺，從中央山脈到西部出海口，幾十公里到一百公里，台灣流水坡度是全世界最陡，山區常有土石流，海邊就是沖刷效應，團隊以前也有開發沖刷監測儀器，打在河床底下，若是河床土壤被水沖掉，感應器就會有訊號，可測得沖刷深度，一旦超過警戒值就要採取適當防禦。

又如明霸克露橋被水沖斷，宋裕祺說，現在大部分是目視水面是否快到橋底或大樑底部等等，但是只看水面不準，因為可能水面還沒有很高時，底下基石已被沖刷掉。所以要整體考量。

宋裕祺說，台灣有2萬8千多座橋，國家預算有限，不可能通通裝監測系統，只能優先監測兩類橋：第一是所在地的危險程度較高，或是橋身老舊者；另一種是橋型較特殊、較不被熟悉者，比方全世界最大跨距的單塔不對稱斜張橋淡江大橋，施工階段就會配合安裝監測儀器。