演藝圈有許多武打明星，其中12歲皈依少林，師從少林武僧總教頭德揚禪師的釋彥能（法號釋行宇，本名張淑武，曾以釋延能為藝名），過去因受到周星馳賞識，便忠心跟隨超過15年，兩人情誼成為一段佳話；據悉，劉德華拍《新少林寺》時特地向釋延能拜師遭婉拒，他謙遜的態度還意外獲得更多好評。

釋彥能從小對打鬥很有興趣，在他12歲時電影《少林寺》正好紅遍全亞洲，因此毅然決然到少林寺拜師習武，成為少林武僧總教頭德揚禪師的徒弟，也是河南嵩山少林寺第32代弟子，法號釋行宇；釋彥能在少林寺11年，除了習武也不忘做一個正直善良的人，還曾代表少林武僧隊出訪歐美和東南亞國家表演。

釋彥能當初因為周星馳賞識，才有今日成就。(圖/ 摘自微博)

在2003年時釋彥能參加周星馳電影《功夫》試鏡，意外在200多名優秀的武打跑龍套演員中獲得青睞，直接給了他一個角色「12路譚腿苦力強」，不僅讓他展現一身好功夫，精彩表現更獲得超高討論度；拍戲之餘，周星馳還帶著釋彥能和洪金寶等武打巨星吃飯，替他在演藝圈擴展人脈，讓大家更認識他。

在《功夫》之後釋彥能就是周星馳御用打星，甚至有傳聞他從來不需要替身，各種武打畫面都是親自上陣；在兩人合約到期後，周星馳建議釋彥能到外面接戲，否則曝光度減少會影響未來發展，他一邊感激周星馳，也承諾只要周星馳需要他，他都會不遺餘力，就這樣忠心跟隨超過15年。

釋彥能（圖左）曾代表少林武僧隊出訪歐美和東南亞國家表演。(圖/ 摘自微博)

釋彥能在演藝圈和許多大咖演員合作過，像是甄子丹的《葉問》，成龍、劉德華、謝霆鋒和吳京主演的《新少林寺》，還有梁家輝和張涵予的《智取威虎山》，電影中都能看到他的身影；有傳聞劉德華在電影拍攝時，特地向釋彥能拜師學功夫，沒想到釋彥能直言自己能力還不夠格當劉德華師傅，禮貌婉拒了天王，謙遜的態度又讓他獲得更多人欣賞。