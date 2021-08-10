上周接連有盧碧、銀河、妮妲3個颱風生成，八月進入颱風頻繁的季節，氣象粉專《台灣颱風論壇》今(10)日表示，原位於中太平洋的熱帶擾動91Ｃ已正式跨越國際換日線，進入西北太平洋，聯合颱風警報中心已發布TCFA熱帶氣旋警報，不排除形成颱風，並透露未來可能路徑。

《台灣颱風論壇》指出，由於太平洋高氣壓勢力逐漸增強，未來10天熱帶擾動91Ｃ預期偏西進行、邊走邊發展，至於能否成為颱風，由於距離仍非常遙遠，後續變化有待觀察。

聯合颱風警報中心已發布TCFA熱帶氣旋警報，不排除形成颱風。(圖/截自台灣颱風論壇臉書)

中央氣象局持續發布豪雨特報，南方雲系北移及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今(10)日新竹縣及台中市有局部大雨或豪雨，西半部地區及東半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

午後強降雨加劇！18縣市豪大雨特報 氣象局最新說明｜2021.08.10

氣象局表示，明(11)日南方雲系影響，台灣中南部、東半部地區及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，東南部地區並有局部大雨發生的機率，其他地區及馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，午後大台北地區及其他山區並有局部大雨發生的機率。

氣象局指出，今起太平洋高壓逐漸增強，受西南風帶來水氣影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，中部降雨情形相較南部較少一點，不過整體降雨情形逐漸減緩，降雨時間也減少，偶爾可以見到陽光，而東半部地區也有零星短暫陣雨，其他地區主要為多雲到晴、下午有雷陣雨的天氣。

周三至下周一(11日至16日)太平洋高壓西伸，台灣位於高壓邊緣、水氣仍多，天氣型態以午後雷陣雨為主。氣象達人彭啟明預告，受大氣環境影響，八月中下旬可能會有多個颱風接連發展。