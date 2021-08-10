隨著國內疫情趨緩，《食尚玩家熱血48小時》也在近日恢復外景錄影，製作單位也採取高規格防疫措施，出發前所有人員均提供3天內有效快篩證明，在室內享用外帶美食或自烹美食時，會在主持人間加入隔板確保安全。主持人威廉、風田及朵拉復錄首站前往東台灣，進行為時48小時的生存遊戲。暌違近3個月搭擋主持，開場打招呼時朵拉卻慢半拍，讓威廉笑稱：「太久沒錄影了，要重新培養默契。」

3人分享復工心情，朵拉直呼：「太興奮啦！」並笑說這3個月都在家，很久沒有出來見到真實的人，可以一起工作覺得很感動。風田則認為這段時間以來，餐飲業真的很辛苦，希望可以趕快好起來。威廉接著補充，疫情期間看到很多以前採訪過的店家陸陸續續歇業，心裡很不捨，感傷表示：「食尚玩家跟美食店家是共同命脈，有他們才有我們。」

威廉也透露工作人員幾乎都打了疫苗，「有的是符合接種對象，有的是有約到殘劑，就連朵拉也打到殘劑了」，只剩他跟風田還沒。風田則表示現在錄影也不會互餵對方吃飯了，勤洗手之餘還勤洗澡。朵拉傻眼後大笑：「對，他們以前沒那麼常洗澡，但我都有洗喔！」