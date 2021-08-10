隨著人類經濟活動排放大量溫室氣體，地球均溫的上升也帶來暴雨、乾旱、極端高溫等氣候災害，IPCC(聯合國政府間氣候變遷專門委員會)昨日所公布的氣候變遷第6次評估報告(IPCC AR6)指出，本世紀中在最好的模擬情境下，全球均溫上升還是會超過1.5度，最壞的情境模擬下則會超出2.4度，國內專家指出，世紀中達到零碳排才可能將增溫控制在1.5度，否則極端氣候威脅將大為加劇。

依據IPCC昨日所公布的氣候變遷第6次評估報告(IPCC AR6)指出，無論哪種排放情境，全球地表將持續增溫至少到本世紀中，若無法在未來幾十年內大幅減少二氧化碳及其他溫室氣體排放，全球暖化幅度在21世紀內將超過1.5℃或2.0℃，這將直接造成氣候系統的改變，包括極端高溫、豪雨、乾旱發生頻率與強度的增加、強烈熱帶氣旋比例增加等。

臺灣永續環境工程顧問公司總監賈新興表示，人為過多溫室氣體排放，使得2011到2020年間全球均溫已經比工業革命期間增溫近1.1℃，在這次IPCC的評估報告中，本世紀中在最好的情境模擬下，全球均溫還是會增溫1.5度，最壞的情境模擬下則會增溫2.4度，地球發燒程度超出科學家預期。

上世紀初，全球海平面高度每年上升1.3mm，到了2006至2018年間，海平面每年上升已經來到3.7mm；而本世紀末海平面預估將上升0.28到0.55m，最壞的情況是0.63到1.01m。

賈新興指出，極端高溫已經在全球肆虐，極端強降雨也在北美東部、歐洲、西非、東南非以及東亞造成顯著災情，西歐、中歐等地中海國家則有顯著乾旱，只有在2050到2060間達到碳中和，才能將均溫升幅控制在1.5度間，這是刻不容緩的緊急任務。