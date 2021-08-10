美股周一漲跌互見。港股三大指數上攻，科技指數反彈回漲，漲2.5%，大型網路平台公司上揚。

周二香港恆生指數收漲322.22點或1.23%，為26605.62點，來到近兩周新高。國企股(H股)漲185.21點或1.99%，為9499.18點。交易所總成交總金額為1316億港元。

騰訊漲5.6%；阿里巴巴平息周一性醜聞事件，上漲2.0%；美團漲8.4%。嗶哩嗶哩漲6%；京東漲4%。

內需餐飲股上漲。海底撈飆升7.9%；九毛九漲5%；奈雪的茶漲11%。

電子菸製造商思摩爾國際漲11.1%，報43.9港元。中金表示，思摩爾國際核心能力強大，目標價在74港元，維持跑贏行業評級。

恆大集團集體走高，恆大汽車漲8%；中國恆大漲7.3%；恆大物業漲20%；恆騰網絡漲15%。外電報導，恆大撐不住債務，已經就出售恆大汽車和恆大物業，與國資和民企進行談判。