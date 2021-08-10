2019年10月1日宜蘭縣蘇澳鎮南方澳大橋意外斷裂，造成6死、13傷重大意外；公路總局10日說明，大橋原址重建工程去年7月16日開工，預計明年10月完工，總經費約9.79億元，工程總長796.53公尺，其中橋梁595公尺、引道201.53公尺。目前進度52.51％，比預定進度超前1.04％，西岸橋梁第1、2單元施工順利。

重建工程由交通部航港局及台灣港務公司基隆港務分公司委託公路總局代辦，設計採用鯖魚意象的特殊橋梁造型，搭配夜間景觀藝術光雕，並設置人行觀景平台，與周邊道路形成一環狀道路系統，往北至蘇澳或續往北銜接國道5號。

公路總局表示，為降低施工階段影響鄰近三拍漁市場進出動線營運，西岸工區引橋採用預鑄U型梁吊裝工法施工，以工區附近蘇澳港第13號碼頭作為生產製造及堆置預鑄U型梁場地，免除運輸交維環境衝擊，提早縮減工作面並先將工區交付漁會營運使用，以減少施工影響時間。

公路總局表示，西側引道共計5跨，跨徑40公尺，每跨長度40公尺，共計25支預鑄U型梁。第1單元預鑄U型梁10支已於5月20日吊裝完成，第2單元預鑄U型梁刻正施工中，P2至P5預鑄U型梁3跨共計15支，目前混凝土已澆置完成，接續穿鋼索施拉預力及端錨封頭施工，預定8月25日開始吊裝，8月底前吊裝完成。