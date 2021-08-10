基隆大武崙沙灘明天起對外開放。（陳彩玲攝）

全國疫情明顯趨緩，中央陸續鬆綁相關指引，基隆市長林右昌今天宣布，明天起大武崙沙灘、游泳池及社區大學等場所，在特定規範下開放進入。

大武崙沙灘5月中旬因疫情關閉，就算警戒降為二級仍持續控管，直到全台疫情有趨緩情勢，加上中央鬆綁政策，市府才決定於明天開放，林右昌表示，開放時間為平日下午2點至晚上6點、假日早上9點至晚上7點，非開放時段維持封閉，並只在中央設置單一出入口，進灘人數上限為200人。

林右昌說，民眾進入仍須遵守防疫指引，包括實施實聯制、量測體溫及手部消毒等措施，並保持社交距離，至於無法全程配戴口罩的水域活動依舊暫不開放，如游泳、浮潛等，另外，遊客可以定點飲食，但不可邊走邊吃，飲食完畢應立即戴上口罩。

基隆市政府指出，游泳池也於明天解封，各泳需池訂定總量管制人數，每條水道每5公尺以2人為上限，開放每時段以1.5小時為原則，清場時加強清潔消毒工作，淋浴間、戲水池、冷水、SPA區、烤箱、蒸氣室等仍禁止開放，也不提供個人泳具、吹風機，救生人員需接種第一劑疫苗或快篩陰性。

至於社區大學、樂齡學習空間以教室空間計算容留人數開放實體課程，教室面積扣除固定設備，除以2.25平方公尺，就是容留人數，市府表示，已實施線上教學之課程仍以線上教學為主，室內場域禁止飲食，無法配戴口罩課程，如吹奏、餐飲製作等，則暫緩或更動課程內容，若同空間不同時段有其他單位使用者，每服務時段間隔至少2小時。