為感謝無私奉獻的志工，佳格食品集團聯手旗下三大品牌，捐贈台中市政府社會局3萬份公益關懷包，10日由社會局副局長陳坤皇代表受贈。公益關懷包內容主要為營養健康補給物資，預計9月起，分送台中市438處社區照顧關懷據點，以及19家身心障礙福利機構，提供志工營養健康補給。

陳坤皇指出，感謝佳格捐贈物資，也感謝志工們於疫情期間關懷弱勢。社區照顧關懷據點志工以電話問安、線上健康促進課程、家庭作業及送餐等形式，持續投入志願服務，確保長者居家健康狀況。

身心障礙福利機構住民因減少或禁止返家不安，服務的志工除安撫情緒，也協助電話關懷、線上課程指導及防疫宣導等。志工們不辭辛勞付出，這段時間非常辛苦，市民應該給台中志工一些掌聲。

佳格食品集團行銷經理王馨敏表示，公益關懷包內容主要為營養健康補給物資，包含福樂保久乳、桂格穀粉系列、桂格特護靈芝精華飲、桂格5X人蔘濃縮精華飲、天地合補消化菌粉等，由於投入服務社會的志工都是社會中堅主力，往往最先付出，但最晚受到照顧，佳格今年已捐贈超過35萬份物資，期盼這群堅持保護弱勢中堅族群，感受到感謝與關懷。

社會局強調，市府服務不因疫情打折，社區志工們持續投入志願服務，默默奉獻並守護社區長輩，成為台中市的重要保護力。

社會局強化預防性照顧體系、恢復老人健保補助，同時擴大敬老愛心卡功能，除原有每月1000元額度可搭乘公車、國道客運、捷運外，今年起計程車補助每趟提高至85元，另國民運動中心全額抵扣、合約診所就診可扣抵50元部分負擔費用。社區照顧關懷據點數和長青學苑班數持續增加，讓每個人都能安心變老，實踐「富市台中、新好生活」城市願景。