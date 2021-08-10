孫協志（右起）與王仁甫綜藝魂滿點。（民視提供）

孫協志與王仁甫主持民視《明星許願池》邀請6位固定班底有夏宇童、大飛、薔薔、阿虎、Amanda以及Wish，飾演2個家庭成員並把所有討論話題貫穿在劇情裡面。除了短劇還有唱跳，孫協志與王仁甫扮女裝尬舞，現場即興常常神來一筆搞笑功力一流，綜藝魂滿點的他們讓所有人笑到流眼淚。

在節目前置作業討論短劇角色時，偶像出身的協甫豁出去，願意不顧形象男扮女裝，飾演負責「起承轉合」的核心人物—2個家庭中「婆婆」的角色，敬業精神獲得大家稱讚，沒想到孫協志一出現，美得不像話的造型立刻造成轟動，孫協志自嘲女裝「很像孫媽媽」，被問起會掙扎嗎？孫協志笑說：「就還好，扮女裝只擔心自己太漂亮而以」，還建議造型師讓他戴上老花眼鏡「降低美度」。接著再被問及這樣會不會擔心媽媽看到自己的女裝扮相？孫協志笑說10幾年前有扮過一次女裝媽媽就看過，有被認證真的跟她很像，幽默風趣讓大家笑歪腰。

從以前就被稱為「自帶眼線」的王仁甫，雖然不是第一次扮女裝，但全妝跟假睫毛真的讓他不禁佩服起女生們，因為眼影跟假睫毛讓他渾身不自在，坦言這次真的為節目拼了，大眼睛的王仁甫一戴長假髮女生感十足，還被形容有種「靈動美」，讓他哭笑不得，被問到會不會邀請全家一起看播出，搞笑說會在周六晚上10點節目播出時帶全家人出遊，把的歡樂留給觀眾，也讓人大呼感動，處女座的他身為人夫又是父親，為了《明星許願池》真的毫無保留的搞笑演出。