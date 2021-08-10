桃源3里因豪雨致災成孤島，高雄市長陳其邁率隊搭直升機實地勘災及運送民生物資。(高雄市消防局提供／林雅惠傳真)

高雄市桃源區台20線「明霸克露橋」7日因豪雨遭玉穗溪水暴漲沖斷，造成桃源區復興里、拉芙蘭及梅山3部落形成孤島，市長陳其邁今天下午率隊搭乘直昇機前往實地勘災、了解災民需求，並載送600公斤民生及醫療物資補充部落需求。

台20線「明霸克露橋」中斷，經勘查約需20天左右才能搶通，高市府團隊總動員投入復原重建，也聯繫內政部空勤總隊機動待命，依天候狀況隨時起飛，運送物資進部落，以確保區內居民生活及安全所需。

空勤直升機目前已於8日、9日共出動三架次，包括載運台電人員進入搶修、補給民生物資及藥品，9日更由副秘書長郭添貴代表市長前往視察慰問，並於返航時載送病患就醫。

為掌握桃源孤島災況、了解災民各項需求，陳其邁今天親率副秘書長王啟川、工務局長蘇志勳及消防局長李清秀和市立聯合醫院急診室主任陳介凡醫師前往，分2架直升機載送共600公斤民生物資，於下午1時自小港機場起飛，因天候不佳無法降落，故直升機先暫返回小港機場，並於3時15分天候允許下再次起飛，於3時45分平安降落桃源區樟山國小復興分校。

陳其邁表示，針對災區民眾的需求及各項復原重建工作，高市府絕對全力支援、儘速搶修。也感謝內政部空勤總隊直升機連日支援，迅速協助載運民生物資挺進災區、保障市民正常生活運作。