獨派色彩濃厚的台灣制憲基金會今公布最新民調，對於台灣和中國大陸的關係，38.9％偏獨立、50.1％偏維持現狀、4.7％偏統一。

民調顯示，政黨傾向中，支持維持現狀最高的是台灣民眾黨68.8％，國民黨65.0％，沒有政黨傾向的中間選民也高達61.0％。

而維持現狀中，認為自己是中國人57.4％、台灣人的是49.0％、兩者都是34.6％，沒意見最高，有66.0％。

此外，最新政黨傾向，民調顯示，民進黨是31.1％、國民黨是12.4％、台灣民眾黨11.4％、時代力量3.8％、台灣基進也有3.8％。不偏向任何黨有27.0％，未表態則有9.7％。

交叉分析，18-39歲族群，民進黨支持度22.7％、國民黨4.4％、民眾黨16.0％、時力7.5％、基進6.9％。國民黨是主要政黨裡的最後一名。

台灣制憲基金會執行長林宜正分析，民眾黨雖然支持度攀升，但是不可能取代國民黨，因為民眾黨是傾向一人政黨，目前國民黨地方縣市議員、立委都還是多數，民眾黨很難取代國民黨這麼久歷史的政黨。

他認為，民調數據看來，民眾黨支持度上升的原因，40歲以上對現狀不滿，可能因此轉移到民眾黨，因為這群不滿民進黨的人，也可能不滿國民黨。

此外，77.8％民眾支持重新制定符合台灣現況的新憲法，讓台灣邁向正常國家，不支持為12.3％。不過，對於立法院在明年2月以前通過修憲提案：34.3％民眾有信心、45.0％沒信心、20.7％無明確意見。

對於2018年紀政推東京奧運正名公投失敗，紀政有意在2024年巴黎奧運前再度推出正名公投，以台灣的名義參加巴黎奧運。 基金會持正面態度看待。

台灣制憲基金會董事長辜寬敏說，他今年96歲，大概最多（再活）3、5年，「3、5年之間台灣能夠變成一個正常國家，我的一生算是很值得」。

這次調查委託趨勢民調訪問台灣地區18歲以上民眾，透過市內電話隨機訪問，時間為2021年8月3日至6日，1071份有效樣本，95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點，並就人口資料，對戶籍地、性別、年齡和教育程度進行多重反覆加權。