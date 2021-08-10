乱彈阿翔為詹雅雯譜曲新歌〈咱攏是囝仔We Are the Children〉。（寬寬整合行銷提供）

乱彈阿翔、詹雅雯為台南南鯤鯓代天府攜手合作推出的歌曲〈咱攏是囝仔We Are the Children〉，將於本週六（8／14）晚上，在南鯤鯓代天府結合全球鯤鯓王聯誼會十大王爺廟所舉辦的線上直播特別節目中首播，也是詹雅雯患帕金森氏症後第一次發表新歌。

〈咱攏是囝仔We Are the Children〉由許常德作詞、乱彈阿翔作曲，詹雅雯一改過往擅長的演歌唱法、哭腔、轉音，算是音樂人「回到初心」的重生版新歌。而詹雅雯也因為身體狀況改變唱法怕影響自己的發揮，更擔心這首歌的公開播放，對此許常德笑著表示以往都會下指導棋，但這次的活動是做公益，則希望尊重每個人對此無償付出的心情。

許常德也分享自己在7月時，曾被詹雅雯要求陪同去打疫苗，沒想到出發前詹雅雯不小心將身分證遺失，竟異想天開想拿戶口名簿代替身分證，好在她剛搬的新家附近剛好有戶政事務所，才趕緊辦一張臨時身分證，把陪同的許常德搞得緊張兮兮，然而到了打疫苗現場詹雅雯還讓許常德幫忙拍照，讓他覺得好氣又好笑。