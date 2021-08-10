盧碧颱風轉為熱帶低氣壓仍持續影響馬祖，7日起為四鄉五島帶來豐沛水量，至9日止水庫共進帳21萬3138噸。（自來水廠提供）

盧碧颱風轉為熱帶低氣壓仍持續影響馬祖，7日起為四鄉五島帶來豐沛水量，至9日止水庫共進帳21萬3138噸。（自來水廠提供）

盧碧颱風轉為熱帶低氣壓仍持續影響馬祖，7日起為四鄉五島帶來豐沛水量，至9日止水庫共進帳21萬3138噸，南竿、北竿、東引、西莒蓄水量達42％至95％。連江縣自來水廠長陳美金表示，水廠若搭配海水淡化廠一起供水，6個月內供水無虞。

受到熱帶性低氣壓及西南氣流影響，馬祖7日單日降雨量193.5毫米打破馬祖歷年來單日降雨記錄，大雨也重創南竿、北竿，以北竿芹壁最為嚴重，縣府已展開復原工作，進行道路復建、清淤等作業。

依據連江縣自來水廠統計至9日止，南竿鄉有效蓄水量31萬8631噸，水庫蓄水率42.07％；北竿鄉有效蓄水量7萬994噸，水庫蓄水率50.31％；東引鄉有效蓄水量8萬1556噸，水庫蓄水率95.89％。

莒光鄉（西莒）有效蓄水量1萬9498噸，水庫蓄水率64.84％；東莒水庫水位從0.62米上升到3.84米，約增加4000噸。

陳美金表示，正值馬祖旅遊旺季，但馬祖受限於交通等問題，遊客量不會暴增，預估若搭配5座海水淡化廠一起供水，6個月內供水無虞，仍持續呼籲民眾要珍惜水資源。