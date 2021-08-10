女星方馨是本土劇熟面孔，尤其適合飾演溫婉的角色，至今仍是廣大觀眾心目中的戲劇女神，她多年來維持清甜可人的外型，完全看不出來其實已經49歲，方馨在生日當天公開了自己22歲時的嫩照，被讚根本逆生長，當年姿色肯定是校花等級。

女星方馨多年來維持美貌，但其實在演藝圈發展已久，她高中時期曾是五燈獎參賽選手，但真正爆紅是被發掘演出本土劇，並慢慢爬上「當家花旦」位置，溫婉甜美的形象深受廣大婆媽粉喜愛。

方馨公開22歲嫩照，被讚完全是校花等級。(翻攝自自方馨的粉絲部臉書)

方馨除了演技之外，多年來不變的美貌，也相當出名，她與前夫育有一個女兒芊芊，母女倆不僅相處上像朋友，事實上兩人站在一起，就跟姊妹一樣，足見方馨凍齡有術，她在本月6日迎接49歲生日，特地在臉書發文貼照，感性表示不知道要算虛歲還實歲，「如果人生以100歲來算，那還有好長一大半的人生可以安排，但無常沒有人能預料，珍惜每一天，照著自己想過的日子，認真開心度過，才是最重要的」。

方馨分像自己22歲時的清純照，許下生日願望：「希望自己永遠保持第一張相片裡，單純、自在的笑容與心境」，照片中，方馨留著及肩短髮，粉色的襯衫襯托出她白皙的皮膚與濃眉大眼，笑起來的樣子噴發仙氣，讓網友為之驚艷，狂讚「根本校花等級」、「好漂亮，從以前就是當藝人的料」，白家綺也留言，直呼「姐從以前就是小仙女啊」，天然美顏廣受認證。