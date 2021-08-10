蘋果打算自造電動車「Apple Car」的消息在去年由該領域龍頭特斯拉帶領投資熱潮下，再度於市場現蹤，這也成為市場關注電動車事業是否能成為蘋果下一個營運動能，如今韓媒報導，蘋果已經與多家南韓電動車零組件廠商接觸，似乎在沉寂一段時間後，開始有了動作。

據《韓國時報》（Korea Times）報導，知情人士表示，蘋果已經與LG、SK、Hanwha等廠商接觸，但目前還在初期階段，若蘋果沒有與南韓廠商合作，就無法完成該公司的電動車業務計畫。

報導提及，蘋果考慮採用磷酸鋰鐵電池（LFP）取代鋰離子電池，主要是LFP 電池工作溫度範圍更大、使用安全性高、過度充放電也不易損毀等特性，但目前南韓沒有生產該類電池的廠商，因此業界認為，蘋果可能會與一間大陸製造商合作生產電池。不過，陸美貿易競爭下，蘋果想從大陸生產並服務美國消費市場難度頗高，很有可能最後還是需要韓廠生產的電池。

至於蘋果今年傳出已經與SK旗下的電動車電池製造部門SK創新（SK Innovation），以及加拿大汽車零組件製造商麥格納（Magna International）與LG的合資公司LG Magna e-Powertrain進行高級會談，甚至今年早些時間的報導也指出，這家合資公司將獲得蘋果第一代的電動車訂單。但LG和SK的代表回應，很難有這樣的會議出現。

美國總統拜登今年2月底簽署行政命令，打算針對半導體、高容量電動車電池、藥物與稀土4大關鍵產品供應鏈展開為期100天的審查。最後的強化供應鏈調查報告也指出，應該掌握電動車的大容量電池的生產材料與技術，努力解決美國供應鏈脆弱性和增強彈性。