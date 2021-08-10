華孚(6235)為鎂鋁合金機構件廠，近幾年來產品聚焦在車用相關品項，車用的營收占比已經占整體營收比的8成，今年第二季公司的毛利率也提升到25%。華孚表示，若沒有車用晶片缺貨的問題，華孚的營運表現會更好。

華孚今公告110年第2季單季合併營收為新台幣6.63億元，較去年同期的3.8億元增加74.61%；110年第2季單季稅後淨利為新台幣3085萬元，每股稅後盈餘0.18元，毛利率為25%。

110年上半年度合併營收為新台幣13億元，較去年同期的8.29億元增加56.89%；110年上半年度稅後淨利為新台幣5792萬元，每股稅後盈餘0.34元。華孚科技表示，由於109年上半年度稅後淨利包括處分桃園大智路土地及廠房(投資性不動產)稅後淨益新台幣6.54億元，如扣除該項收益，110年第2季單季及110年上半年度之稅後淨利均較去年同期成長。

華孚目前的營收結構，車用占比達8成，其餘則為3C相關。華孚主要提供車用資訊娛樂系統(IVI)、數位儀表板、中央顯示器等。華孚往年H2的營運會優於H1，主要是H2有3C、遊戲機旺季加持。華孚看好汽車輕量化與電動車帶動整體車用訂單成長，馬鞍山二期廠目前也在進行機電工程，Q3可望進入投產階段，而隨著車用客戶陸續完成認證，馬鞍山二期廠對營運貢獻將可望逐步放大。馬鞍山一期廠目前稼動率約在8~9成。

在汽車客戶方面，目前歐美客戶各占比約5成，華孚汽車類客戶包括奧迪(Audi)、BMW、特斯拉等。