黃佳儀為讓更多人認識她的家鄉南投日月潭，開啟日月潭水上活動事業的創業之路。（勞動力發展署中彰投分署提供／盧金足台中傳真）

南投日月潭是台灣知名景點，8年級青年黃佳儀為讓更多人認識她的家鄉南投日月潭，開啟日月潭水上活動事業的創業之路，參與勞動力發展署中彰投分署所推動勞動部微型創業鳳凰計畫，透過創業顧問輔導及資金挹注，加入觀光休閒產業開發新商機。

勞動力發展署中彰投分署長林淑媛指出，協助青年創業，勞動部「微型創業鳳凰計畫」從前端創業課程、適性評估到創業後的專家輔導等，提供免費創業諮詢輔導服務，協助青年勇敢創業追夢，是創業青年最好的助力。

黃佳儀自觀光休閒科系畢業後，結合家鄉南投日月潭的美景、周邊纜車、水上活動等設施，開始著手寫旅遊企劃書，教大家到日月潭怎麼玩，想讓更多人看見日月潭的美，卻也因此受到不少民眾詢問，請她代為規劃行程，一步步開啟她的創業之路。

她獲勞動部微型創業專業諮詢及創業課程中，與許多創業主一起交流學習、互相勉勵，且在創業顧問的輔導下，掌握更多創業應注意的事項，而及時的資金挹注，更使她減輕不少創業上的資金壓力。

此外，結合地方產業及人力資源，讓遊客們有更豐富的遊程選擇，到日月潭騎自行車、走步道、坐纜車，還有更多親水性的活動體驗，像「水上電動腳踏船」適合全家大小一起遊玩、「獨木舟」則是輕鬆運動的遊憩活動，另外，對於想自我挑戰遊客嘗試「立式划槳SUP」。