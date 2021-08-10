海巡署4000噸級「嘉義艦」昨抵達花蓮港，今天上午疑與美國海岸巡防隊艦艇在花蓮外海實施聯合操演，海巡署艦隊分署第六海巡隊低調證實確有一事，不過相關細節不便透露，海巡署近日會再正式對外說明。

海巡署4000噸級巡防艦「嘉義艦」排水量為5044噸、續航力1萬浬，艦上配備2.75吋火箭砲、20機砲、射程120公尺高壓水砲、無人飛行載具等，船艦則設有負壓隔離病房，手術室、溫度回復室等緊急醫療救護設備，強化人道救援動能，可謂一艘具「野戰醫院」功能的巡防艦，另可供海軍反潛直升機、空勤總隊黑鷹直升機駐艦。4月底時在高雄港交船亮相，蔡英文總統還特地前往台船2號碼頭主持交船典禮。

嘉義艦昨悄悄抵達花蓮港，今天上午8時許，在花蓮外海進行操演，據媒體報導，當時還有1千噸級「台東艦」、6百噸級「成功艦」及1百噸級的巡防艇同時在海上航行，4艘艦艇以超過20節速度，駛向花蓮外海28浬處，與美國海岸巡防隊艦艇實施聯合操演。

海巡署艦隊分署第六海巡隊接受記者詢問時，僅低調回應確實有操演一事，不過基於保密原則，目前不方便透露任何相關細節，待海巡署近日正式對外說明；不過據指出，此次主要以「救難」與「海上反恐」名義進行相關演練。