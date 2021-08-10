南投市曾姓婦人中風後，透過「鏡像治療」看著鏡子裡的右手，誘發左手出力，症狀逐漸好轉；南投基督教醫院職能治療師蔡宜軒表示，鏡像治療最初用於改善截肢患者，漸漸發展到中風患者的肢體誘發治療。

曾姓婦人是家庭主婦，自覺身體健康，而忽略高血壓，她參加一場聚會時，突然身體不自主的癱軟下來，幸好身邊有位護理師，反應很快將她抱住，才沒摔到地上，但送醫檢查後確定中風。

蔡宜軒表示，曾姓患者手部完全沒力量，於是設計以鏡像治療從抓握開始，使用的材料也很特別，就像魔術箱，將鏡箱放置在患者前方，以鏡子分隔受中風影響的患側手，與功能健全的健側手，患側手伸進鏡箱內，健側手放在鏡子前方，請患者觀察鏡子中健側肢體的動作，此時視覺上健側手經鏡子反射，呈現完整一雙手，想像健側手與患側手同時執行動作。透過鏡像反射出的動作，提供視覺輸入，活化鏡像神經元及大腦的皮質區，促進及誘發患側腦的神經重塑及本體覺輸入，以達到改善知覺、感覺、動作功能的回復。

蔡宜軒表示，由於患者努力到醫院復健，回家也勤練習，所以進步顯著。曾姓婦人表示，因為她覺得自己還年輕，不能一手一腳過生活，因此，當她發現鏡像治療讓她進步那麼多，自己在家裡也製作一個類似的道具鏡箱，有空就做復健，經過3周的時間，不但慢慢恢復力量，更恢復自信，希望藉此鼓勵和她一樣的朋友，努力不懈就有機會恢復正常生活。