聯合國發布具里程碑意義的報告，稱全球暖化持續加速，加上海平面上升，可能威脅島國存續。數十個最容易受到氣候變遷影響的小島國隨後同聲呼籲世界，「拯救我們的未來」。

聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）9日公布2014年以來首份氣候變遷重大科學評估。報告內容顯示全球暖化速度比原本預期更快，且幾乎全可歸咎於人類。

小島嶼國家聯盟（AOSIS）氣候談判負責人、代表美洲國家安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）的布萊克-雷恩昨天稍晚發布聲明呼籲：「我們必須扭轉這種局面。」

「殘酷的事實就是，如果我們將升溫幅度維持在攝氏1.5度，我們仍然會面臨海平面上升半公尺的結果。但如果我們確保升溫幅度低於攝氏2度，就可以避免海平面長期上升3公尺。這關乎我們的未來，就在這裡。」

小島嶼國家聯盟由古巴、牙買加、巴布亞紐幾內亞和馬爾地夫等39個國家組成，其中馬爾地夫是全球地勢最低的國家。