高雄市議員邱于軒10日踢爆大寮區大排水溝有大量不明乳白色廢水，環保局第一時間到現場採樣，發現乳白色廢水來自上游的地勇選礦公司，疑似連日豪雨造成廠內汙水截流能量不足，爐渣浸泡後的廢水外洩，將依水汙染防治法開罰，最重可罰600萬元。

邱于軒一早和養工處勘查上週大雨造成的路面坑洞，沒想到一旁的排水溝出現大量乳白色不明廢水，立刻通知環保局前來稽查。稽查科人員到場立刻進行採樣，檢測出廢水偏鹼性（pH值為11.83），水溫30.8度，沿上游巡查，發現污染源來自地勇公司。

稽查人員表示，該廠大門前積水及廠內檢測水樣pH值為11.52，疑似近日連日豪雨，廠區截流設備能量不足，導致雨水沖刷爐石的廢水流出廠外排水溝，再流入大排造成污染，已違反水污染防治法，依法告發，依洩漏的汙水量判定，可處1萬以上、600萬元以下罰鍰。

環保局表示，事業廢水或逕流廢水依規定都必須排到大發工業區的汙水處理廠，已請臨海林園大發聯合汙水處理廠督導地勇公司於兩星期內清除大發工業區與光明路沿線排水溝及大排溝污染物，也請地勇公司儘速完成逕流廢水截流溝設備。