緬甸自2月1日軍政府發動政變，迄今屆滿半年，民選領袖翁山蘇姬被逮捕，抗議活動中已經有上千人遭拘捕，逾900人死亡，軍政府關閉了幾乎所有的銀行分行，並透過關閉網際網路試圖遏制抗議活動，但此舉也限制了網路銀行轉帳，引發民眾擔心領不到現金而心生惶恐，進而囤積貨幣引爆該國「現金短缺的亂象」。

《紐約時報》報導，緬甸政變時滿6個月，現金短缺亂象持續延燒，銀行將提款的限額限制在約120美元，且該國僅不到100台櫃員機能夠提領現金，不僅引發民眾囤積貨幣的亂象，許多企業也開始只接受貨幣交易，不接受網銀轉帳。

而這對經濟上的影響也產生了連鎖效應，由於現金短缺的情況加劇，存款無法提領，客戶無法付錢給企業，企業亦無法支薪給員工或付錢給債權人，債務和貸款無法收回，緬元兌美元匯率暴跌了約20%。

不僅如此，緬甸疫情仍嚴峻，單日確診新增病例依然逾千例，醫療系趨於崩潰，專家表示，「這是場非常非常嚴重的經濟危機，是一個面對政權、銀行和經濟的信心問題」。

前英國駐緬甸大使、緬甸企業責任中心主管鮑曼（Vicky Bowman）指出，「當銀行關閉時，人們普遍擔心拿不到現金」，而政府關閉網際網路，讓整個情況變得更糟，加劇民眾對提領現金的渴望。

儘管緬甸政府對此預計不會危及緬甸經濟，且目前正在印刷鈔票，但仰光經濟學家亨芒認為，未來幾個月的金融危機將更加嚴重，緬元正在不見底的貶值，「這場危機只能透過政治變革來解決」。