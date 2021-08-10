新華社今（10）日報導，北京市教委於近日發布了《北京市中小學教材管理辦法》，明確市、區教育行政部門和學校不統一推薦中小學教輔材料，確屬教育教學所需的課堂練習、同步練習、寒暑假作業、考試試卷及復習資料等，應免費提供給學生使用。地方課程教材、校本課程教材等不得替代國家課程教材，義務教育學校不得使用境外教材。

該管理辦法共十章四十九條，對教材管理職責，國家課程教材的選用使用，地方課程教材的編寫修訂、審核等做出明確規定。北京市中小學教材實行國家、市、區和學校分級管理。市級教育行政部門牽頭負責北京市中小學教材管理，細化落實制定有關教材制度規範，指導監督各區和學校課程教材工作。區級教育行政部門具體負責本區中小學教材管理，指導監督學校課程教材工作。

辦法要求，市、區教育行政部門和學校不統一推薦中小學教輔材料。確屬教育教學所需的課堂練習、同步練習、寒暑假作業、考試試卷及復習資料等，應免費提供學生使用，由區教育行政部門按照國家和本市有關規定進行嚴格審核和使用管理。

辦法規定，市級教育行政部門負責北京市中小學國家課程教材選用使用工作的統籌管理，領導和監督中小學教材選用工作。教材出版、發行人員以及與所選教材有利益關係的教材編寫人員，不得擔任教材選用委員會成員。

對於國家課程教材的選用，辦法提出，必須在國務院教育行政部門和北京市教育行政部門公佈的中小學教學用書目錄中選用，教材選用結果須在本區教育行政部門網站上公示。選用的教材必須是經教育行政部門審定的版本，被擅自更改內容的教材不得選用。教材使用應嚴格遵照選用結果，不得以地方課程教材、校本課程教材等替代國家課程教材。「義務教育學校不得使用境外教材，普通高中學校選用境外教材，按照國家和北京市有關政策執行。」地方課程教材出版發行不得夾帶商業廣告。

辦法還明確，地方課程教材必須在本市教育行政部門公佈的中小學教學用書目錄中選用。區級教育行政部門和中小學校應建立地方課程教材實驗准入評估機制，統籌考慮學段課時安排和區域實際，嚴格控制同一學校同一年級地方課程教材使用數量。

此外，地方課程教材需經審定通過後方可出版、發行。地方課程教材出版單位要嚴格規範編輯、審稿、校對制度，保證教材編校質量。教材出版和印制應執行國家標準，實施「綠色印刷」，確保印制質量。地方課程教材出版發行不得夾帶任何商業廣告或變相商業廣告，不得搭售教輔材料或其他商品。

辦法還提到，教材定價應嚴格遵守「保本微利」原則。教材發行應確保「課前到書、人手一冊」。加強教材管理信息化建設，建立北京市中小學教材管理信息平台，提高教材管理和服務效率。未納入免費教科書範圍的教材在徵訂前應當由學校向學生發放教材徵訂清單，明示教材價格，切實保障學生自願選購教材的權利。